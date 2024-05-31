"Я полгода жил с тёщей, так что плен — это ерунда": Появилось видео возвращения на родину бойцов ВС РФ

В Россию из украинского плена впервые с января в результате переговорного процесса вернулись 75 российских военнослужащих. Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев у себя в телеграм-канале показал видео возвращения наших бойцов на родину.

Кадры нового обмена пленными между Россией и Украиной. Видео © Telegram / saraliev

К заранее согласованному месту представители киевского режима привезли российских бойцов. Их пересадили в автобусы и вывезли на территорию РФ. Освобождённые солдаты в приподнятом настроении поблагодарили всех тех, кто помог им с возвращением к родным и близким.

"Мама дорогая, я полгода жил с тёщей, так что плен — это полная ерунда!" — пошутил один из вернувшихся бойцов.