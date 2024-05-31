"Я полгода жил с тёщей, так что плен — это ерунда": Появилось видео возвращения на родину бойцов ВС РФ
Депутат Саралиев показал видео возвращения из украинского плена 75 бойцов ВС РФ
В Россию из украинского плена впервые с января в результате переговорного процесса вернулись 75 российских военнослужащих. Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев у себя в телеграм-канале показал видео возвращения наших бойцов на родину.
Кадры нового обмена пленными между Россией и Украиной. Видео © Telegram / saraliev
К заранее согласованному месту представители киевского режима привезли российских бойцов. Их пересадили в автобусы и вывезли на территорию РФ. Освобождённые солдаты в приподнятом настроении поблагодарили всех тех, кто помог им с возвращением к родным и близким.
"Мама дорогая, я полгода жил с тёщей, так что плен — это полная ерунда!" — пошутил один из вернувшихся бойцов.
Напомним, в пятницу, 31 мая, Россия и Украина совершили первый с января обмен пленными по схеме 75 на 75. Как уточнили в Минобороны РФ, при возвращении российских военных из плена посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты.
Кадр из видео Telegram / saraliev