Россия и Украина провели первый с января обмен пленными: домой вернулись 75 наших парней
В результате переговоров из плена ВСУ возвращены 75 российских военных
РФ и Украина провели первый с января обмен пленными. Так, на родину вернулись 75 российских военных. Посредником в переговорах Москвы и Киева выступили Объединённые Арабские Эмираты. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"31 мая в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 75 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Взамен переданы 75 военнопленных ВСУ", — говорится в сообщении ведомства.
Освобождённых военнослужащих доставят в Москву для лечения и реабилитации. Всем им уже оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.
Напомним, что о последнем обмене пленными сообщалось 31 января 2024 года. На родину из плена ВСУ тогда вернулись 195 российских военнопленных, киевской стороне было передано аналогичное число бойцов. Этот обмен состоялся после крушения российского Ил-76, перевозившего 65 украинских военнопленных. ВСУ сбили воздушное судно из ЗРК, зная при этом, что на борту были их товарищи.
После этого обмены были приостановлены. Как рассказала ранее омбудсмен Татьяна Москалькова, они не проводились несколько месяцев: всё из-за надуманных требований Украины.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ