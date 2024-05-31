Россия и Украина провели первый с января обмен пленными: домой вернулись 75 наших парней

РФ и Украина провели первый с января обмен пленными. Так, на родину вернулись 75 российских военных. Посредником в переговорах Москвы и Киева выступили Объединённые Арабские Эмираты. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"31 мая в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 75 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Взамен переданы 75 военнопленных ВСУ", — говорится в сообщении ведомства.

Освобождённых военнослужащих доставят в Москву для лечения и реабилитации. Всем им уже оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.