Папа Римский Франциск призвал к полному обмену пленными между Россией и Украиной

Папа Римский Франциск призвал к полному обмену пленными между РФ и Украиной и заявил, что Святой престол готов этому поспособствовать.

"Повторяю свой призыв к обмену всеми пленными между Россией и Украиной, заверяя в готовности Святого престола способствовать всем усилиям и шагам в этом направлении, особенно в отношении раненых и больных", — сказал понтифик после традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра.