Папа Римский Франциск призвал к полному обмену пленными между Россией и Украиной
Папа Римский Франциск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Папа Римский Франциск призвал к полному обмену пленными между РФ и Украиной и заявил, что Святой престол готов этому поспособствовать.
"Повторяю свой призыв к обмену всеми пленными между Россией и Украиной, заверяя в готовности Святого престола способствовать всем усилиям и шагам в этом направлении, особенно в отношении раненых и больных", — сказал понтифик после традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра.
Ранее папа Римский Франциск озвучил условие своего участия в конференции по Украине и заявил, что готов посетить саммит, на который его пригласила президент Швейцарии Виола Амерд, но сделает это только при условии участия России. Напомним, саммит, посвящённый украинской формуле мира, пройдёт 15–16 июня в Бюргенштоке. Нашу страну на мероприятие не позвали. Кремль уверен, что встреча обречена на провал, ведь об урегулировании столкновения невозможно говорить без участия Москвы. Глава МИД РФ Сергей Лавров при этом отметил, что некоторые государства едут на саммит лишь для того, чтобы объяснить его бессмысленность без России.