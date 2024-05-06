Си Цзиньпин: Китай поддержит мирную конференцию, если её одобрят Москва и Киев

Пекин поддерживает мирную конференцию по Украине, которую одобрят Москва и Киев. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Поддерживаем проведение в надлежащее время и с одобрения обеих сторон, России и Украины, международной мирной конференции с равноправным участием всех сторон для справедливого обсуждения всех мирных инициатив", — сказал китайский лидер на совместной с президентом Франции Эмманюэлем Макроном пресс-конференции.