Си Цзиньпин: Китай поддержит мирную конференцию, если её одобрят Москва и Киев
Пекин поддерживает мирную конференцию по Украине, которую одобрят Москва и Киев. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
"Поддерживаем проведение в надлежащее время и с одобрения обеих сторон, России и Украины, международной мирной конференции с равноправным участием всех сторон для справедливого обсуждения всех мирных инициатив", — сказал китайский лидер на совместной с президентом Франции Эмманюэлем Макроном пресс-конференции.
По мнению Си Цзиньпина, на такой конференции все стороны должны находиться в равных условиях. Также Китай призывает все стороны возобновить диалог и постепенно укрепить взаимное доверие.
Напомним, 15–16 июня в швейцарском городе Бюргеншток состоится саммит, главной темой которого станет "украинская формула мира". На встречу приглашены 160 делегаций разных стран, однако России в этом списке нет. В Кремле заявили, что встреча в таком формате лишена смысла, так как без участия Москвы бесполезно договариваться о мире. На мероприятие даже позвали папу римского Франциска, однако понтифик не поедет, если РФ не пригласят.