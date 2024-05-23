В ВСУ уже допускают, что ради мира Киеву придётся согласиться с потерей территорий

Командир 57-й бригады ВСУ полковник Александр Бакулин допустил, что Киеву придётся согласиться с потерей территорий для заключения мира с РФ. Его слова приводит ABC News.

Бакулин уверен, что конфликт на Украине, как и все подобные кризисы, завершится мирными переговорами и последующим соглашением. Как считает ABC News, полковник, по всей видимости, даже готов признать необходимость пойти на территориальные уступки. И, говоря об этом, он сравнил Украину с Финляндией.