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Регион
23 мая, 15:40

В ВСУ уже допускают, что ради мира Киеву придётся согласиться с потерей территорий

ABC: Полковник ВСУ Бакулин допустил потерю территорий ради мира

Командир 57-й бригады ВСУ полковник Александр Бакулин допустил, что Киеву придётся согласиться с потерей территорий для заключения мира с РФ. Его слова приводит ABC News.

Бакулин уверен, что конфликт на Украине, как и все подобные кризисы, завершится мирными переговорами и последующим соглашением. Как считает ABC News, полковник, по всей видимости, даже готов признать необходимость пойти на территориальные уступки. И, говоря об этом, он сравнил Украину с Финляндией.

"Маленькая Финляндия когда-то воевала против большого СССР. Да, она потеряла некоторые территории. Но она всё ещё существует как страна <...> Мы находимся в аналогичном положении, но я надеюсь, что мы не потеряем свою землю", — заявил он.

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Ранее Life.ru писал, что нынешнее продвижение российских бойцов на Харьковском направлении некоторые эксперты назвали "вбиванием гвоздя в затылок противника". На этом участке фронта солдаты ВС РФ освободили уже 49 городов и сёл. 36 из них — в Купянском районе, 13 — в северной части региона.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Александра Вишнякова
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