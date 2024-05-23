В ВСУ уже допускают, что ради мира Киеву придётся согласиться с потерей территорий
ABC: Полковник ВСУ Бакулин допустил потерю территорий ради мира
Командир 57-й бригады ВСУ полковник Александр Бакулин допустил, что Киеву придётся согласиться с потерей территорий для заключения мира с РФ. Его слова приводит ABC News.
Бакулин уверен, что конфликт на Украине, как и все подобные кризисы, завершится мирными переговорами и последующим соглашением. Как считает ABC News, полковник, по всей видимости, даже готов признать необходимость пойти на территориальные уступки. И, говоря об этом, он сравнил Украину с Финляндией.
"Маленькая Финляндия когда-то воевала против большого СССР. Да, она потеряла некоторые территории. Но она всё ещё существует как страна <...> Мы находимся в аналогичном положении, но я надеюсь, что мы не потеряем свою землю", — заявил он.
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