"Я в России": Минобороны показало видео возвращения российских бойцов из плена

Минобороны РФ оказало видео возвращения российских военных из украинского плена, в котором им грозила смертельная опасность. Они поблагодарили власти за содействие их возвращению на Родину, а также позвонили своим родным.

Минобороны РФ показало видео с возвращёнными из украинского плена российскими военнослужащими. Видео © Telegram / Минобороны РФ

"Привет, сестрёнка. Меня обменяли, я в России", — сказал один из бойцов, разговаривая по телефону.

Российским военным сейчас оказывается медицинская и психологическая помощь. Самолёты военно-транспортной авиации ВКС РФ доставят их в Москву для прохождения лечения и реабилитации.