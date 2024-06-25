"Я в России": Минобороны показало видео возвращения российских бойцов из плена
Минобороны показало видео возвращения российских военных из украинского плена
Минобороны РФ оказало видео возвращения российских военных из украинского плена, в котором им грозила смертельная опасность. Они поблагодарили власти за содействие их возвращению на Родину, а также позвонили своим родным.
Минобороны РФ показало видео с возвращёнными из украинского плена российскими военнослужащими. Видео © Telegram / Минобороны РФ
"Привет, сестрёнка. Меня обменяли, я в России", — сказал один из бойцов, разговаривая по телефону.
Российским военным сейчас оказывается медицинская и психологическая помощь. Самолёты военно-транспортной авиации ВКС РФ доставят их в Москву для прохождения лечения и реабилитации.
Напомним, что сегодня Россия и Украина провели обмен военнопленными в формате 90 на 90. При возвращении российских военных из плена посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ).
Telegram / Минобороны РФ