Атака на Севастополь
Нападения в Дагестане
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 июня, 19:51

"Я в России": Минобороны показало видео возвращения российских бойцов из плена

Минобороны показало видео возвращения российских военных из украинского плена

Минобороны РФ оказало видео возвращения российских военных из украинского плена, в котором им грозила смертельная опасность. Они поблагодарили власти за содействие их возвращению на Родину, а также позвонили своим родным.

Минобороны РФ показало видео с возвращёнными из украинского плена российскими военнослужащими. Видео © Telegram / Минобороны РФ

"Привет, сестрёнка. Меня обменяли, я в России", — сказал один из бойцов, разговаривая по телефону.

Российским военным сейчас оказывается медицинская и психологическая помощь. Самолёты военно-транспортной авиации ВКС РФ доставят их в Москву для прохождения лечения и реабилитации.

Пленный боец ВСУ вспомнил слова отца про братство русских и украинцев
Пленный боец ВСУ вспомнил слова отца про братство русских и украинцев

Напомним, что сегодня Россия и Украина провели обмен военнопленными в формате 90 на 90. При возвращении российских военных из плена посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ).

Обложка ©

Telegram / Минобороны РФ

Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров