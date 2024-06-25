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Регион
25 июня, 08:17

Пленный боец ВСУ вспомнил слова отца про братство русских и украинцев

Пленный боец Кэрэкеша заявил, что ВСУ воюют с братьями

Сдавшийся в российский плен мобилизованный боец ВСУ Виктор Кэрэкеша заявил, что переосмыслил отношение к нынешним событиям. Уроженец Хмельницкой области указал, что осознал, что воевал с братьями, а в украинских СМИ — "всё брехня".

По словам Кэрэкеша, взявшие его в плен российские военные относились к нему нормально и сразу дали поесть. По его словам, в Хмельницкой области нет ощущения, что идёт военный конфликт. Он вспомнил слова покойного отца, что русские и украинцы — братья.

"Я вам скажу, батя мой покойный рассказывал, что в СССР все были друг за друга, мы просто с братьями воюем", — сказал Кэрэкеша в беседе с РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что пленный боец из 122-й бригады территориальной обороны ВСУ Иван Андрейчук обратился к своим армейским товарищам с призывом сдаваться в плен ВС РФ, чтобы в дальнейшем не оказаться вновь на передовой. Сам он попал к ВС РФ под Авдеевкой. Его нашли испещрённым осколочными ранениями и стремительно теряющим кровь, но российские военные врачи сумели помочь мужчине.

Целый взвод в расход: ВСУ бросают новобранцев на один из самых горячих участков фронта для разведки
Целый взвод в расход: ВСУ бросают новобранцев на один из самых горячих участков фронта для разведки
Обложка ©

ТАСС / Алексей Коновалов

Иван Косицын
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