Пленный боец ВСУ вспомнил слова отца про братство русских и украинцев

Сдавшийся в российский плен мобилизованный боец ВСУ Виктор Кэрэкеша заявил, что переосмыслил отношение к нынешним событиям. Уроженец Хмельницкой области указал, что осознал, что воевал с братьями, а в украинских СМИ — "всё брехня".

По словам Кэрэкеша, взявшие его в плен российские военные относились к нему нормально и сразу дали поесть. По его словам, в Хмельницкой области нет ощущения, что идёт военный конфликт. Он вспомнил слова покойного отца, что русские и украинцы — братья.

"Я вам скажу, батя мой покойный рассказывал, что в СССР все были друг за друга, мы просто с братьями воюем", — сказал Кэрэкеша в беседе с РИА "Новости".