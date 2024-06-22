Российские военные спасли истекающего кровью бойца ВСУ, он обратился к сослуживцам из плена

Пленный боец из 122-й бригады территориальной обороны Вооружённых сил Украины Иван Андрейчук обратился к своим армейским товарищам с призывом сдаваться в плен ВС РФ, чтобы в дальнейшем не оказаться вновь на передовой. Его слова публикует ТАСС.

По словам Андрейчука, сейчас на Украине остаётся всё меньше законных поводов избежать мобилизации и последующей отправки на фронт. Даже тяжёлая болезнь и группа инвалидности перестали быть оправданием для украинских ТЦК (военкоматов).

"Хотел бы сказать своим товарищам, с которыми служил, что есть сейчас правило: человек, попавший в плен, не может быть мобилизован повторно. Ребята, можно сдаться в плен, потом, после обмена, ни ТЦК, никто не будет дёргать", — говорит военнослужащий.

Пленный украинец уверен, что, сдавшись в плен, можно сохранить себе жизнь на фронте и после него. Сам он попал к ВС РФ под Авдеевкой. Его нашли испещрённым осколочными ранениями и стремительно теряющим кровь, но российские военные врачи сумели помочь мужчине. Он отметил, что к нему не относились как-то по-особенному, и поблагодарил специалистов, спасших его жизнь.