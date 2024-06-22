Сломленная "элита" ВСУ обратилась к Зеленскому из-за забвения в плену на 2 года

Бойцы элитного украинского подразделения морских пехотинцев уже более двух лет не включаются в программу обмена военнопленными между Украиной и Россией. Солдаты в видеообращении выразили своё недовольство Владимиром Зеленским, который, по их словам, совсем о них позабыл. Видео публикует РИА "Новости".

"Одного прошу Зеленского Владимира, чтобы побыстрее освободил бойцов морской пехоты. Вы ж считаете нас сильной элитой, 36-я [отдельная бригада], морская пехота. Элита Украины, а мы сидим здесь дольше, нежели даже те же самые "Азов"*, так скажем. Прошу, чтобы вы нас побыстрее обменяли всех", — призвал попавший в плен более двух лет назад военнослужащий 36-й бригады Алексей Бошин.

По словам бойца ВСУ, они и представить не могли, сколько времени в итоге им придётся провести в российском плену, несмотря на регулярно проводящиеся обмены. Им каждый раз обещают "через недельку", но потом находятся пленные "поважнее".

"У нас только одна догадка, что мы никому не нужны просто. Конечно, обидно, что мы сидим два года, кого-то после нас принимали в плен, и их сразу меняют, а мы дальше сидим и ждём своей очереди. Надеемся, что вернёмся по своим домам, к своим семьям и близким", — говорит поникший украинский солдат.

Военнопленные сообщили, что вначале командование направило их в Мариуполь, где они попали в плен, в котором и продолжают пребывать. Медик из того же подразделения Дмитрий Селютин считает, что их обменяют только тогда, когда людские резервы Зеленского ещё сильнее истощатся.

Ранее Татьяна Москалькова опубликовала список украинских военнопленных, подлежащих обмену. В нём фигурируют 430 фамилий. Если руководство Украины согласится, то в ближайшее время все они будут возвращены домой. Однако командование ВСУ в принципе не приветствует сдачу своих бойцов в плен. На этот случай им выдают особые инструкции, чтобы в безвыходной ситуации украинский солдат мог совершить самоубийство.