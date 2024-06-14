Представители омбудсменов России и Украины обменялись письмами пленных бойцов

Представители уполномоченных по правам человека РФ и Украины встретились для обмена письмами пленных бойцов, сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова. По её словам, встреча состоялась на границе Белгородской и Сумской областей, для этого на определённом участке был введён режим тишины.

"В ходе встречи были взаимно переданы письма от наших военнослужащих, которые находятся в украинском плену, их родным и близким, а также родственникам украинских задержанных военнослужащих, которых мы ранее посетили в рамках взаимных гуманитарных акций", — написала Москалькова в телеграм-канале.