Представители омбудсменов России и Украины обменялись письмами пленных бойцов
Представители России и Украины обменялись письмами пленных бойцов. Обложка © Telegram / ombudsmanrf
Представители уполномоченных по правам человека РФ и Украины встретились для обмена письмами пленных бойцов, сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова. По её словам, встреча состоялась на границе Белгородской и Сумской областей, для этого на определённом участке был введён режим тишины.
"В ходе встречи были взаимно переданы письма от наших военнослужащих, которые находятся в украинском плену, их родным и близким, а также родственникам украинских задержанных военнослужащих, которых мы ранее посетили в рамках взаимных гуманитарных акций", — написала Москалькова в телеграм-канале.
Как ранее рассказывал Life.ru, первый с января обмен пленными состоялся между Россией и Украиной 31 мая. Стороны получили по 75 военнослужащих, посреднические усилия в этом оказали Объединённые Арабские Эмираты. Уже ночью наши бойцы прибыли на родину.