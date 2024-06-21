Украинский военный рассказал о "памятке по самоубийству" для тех, кто попал в плен

Офицеры ВСУ запрещают украинским солдатам сдаваться в плен ВС РФ и выдают им инструкцию, как "правильно погибнуть". Об этом рассказал РИА "Новости" мобилизованный из Николаевской области военнопленный Юрий Водян.

По его словам, украинских военных постоянно пугают рассказами о разнообразных бесчинствах с отрезанием ушей, носов, гениталий и прочих частей тела, к которым якобы прибегают ВС РФ. Однако, попав в плен, Водян узнал, что это ложь. Он отметил, что россияне достойно к нему относятся, а также предлагают медицинскую помощь и трёхразовое питание с большими порциями еды.

"Суп, борщ, мясо даётся, котлеты даются, рыба, практически каждый день рыба. То есть питание практически домашнее, как кушать ты себе дома готовишь", — пояснил украинец.