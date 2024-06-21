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21 июня, 05:43

Украинский военный рассказал о "памятке по самоубийству" для тех, кто попал в плен

Украинский пленный Водян: Офицеры ВСУ выдают солдатам инструкции по самоубийству

Офицеры ВСУ запрещают украинским солдатам сдаваться в плен ВС РФ и выдают им инструкцию, как "правильно погибнуть". Об этом рассказал РИА "Новости" мобилизованный из Николаевской области военнопленный Юрий Водян.

По его словам, украинских военных постоянно пугают рассказами о разнообразных бесчинствах с отрезанием ушей, носов, гениталий и прочих частей тела, к которым якобы прибегают ВС РФ. Однако, попав в плен, Водян узнал, что это ложь. Он отметил, что россияне достойно к нему относятся, а также предлагают медицинскую помощь и трёхразовое питание с большими порциями еды.

"Суп, борщ, мясо даётся, котлеты даются, рыба, практически каждый день рыба. То есть питание практически домашнее, как кушать ты себе дома готовишь", — пояснил украинец.

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Ранее уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова объяснила Life.ru гуманное отношение к украинским пленным в России. Она напомнила, что президент РФ Владимир Путин призывает проявлять милосердие по отношению к сдавшимся противникам.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Seneline

Владимир Озеров
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