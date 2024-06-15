Пленный рассказал, что наёмники из США и Польши участвовали в штурмах позиций в ДНР

Группы для штурма позиций, удерживаемых ВС РФ в ДНР, формировались в том числе из американских и польских наёмников. Об этом рассказал в беседе с РИА "Новости" военнопленный Юрий Водян.

"Из Америки были, из Польши было несколько людей, все они в основном общались на английском языке. Штурмовики, пулемётчики. Штурмовики в основном. Тоже на задания ходили, в то же место, куда и нас послали, на захват точек, на захват позиций", — вспоминает солдат.

По его словам, на фоне своих товарищей по оружию из ВСУ наёмники обладали рядом привилегий касательно зарплаты. К примеру, находящийся в горячей точке украинский боец получал 120 тысяч гривен (около 3 тысяч долларов. — Прим. Life.ru), в то время как иностранный легионер на той же позиции зарабатывал по пять-семь тысяч долларов.

Водян добавил, что иностранные бойцы в любой момент могли вернуться домой по своему желанию.

"Они как по контракту [служили], они могли в любой момент уехать. Разрывают контракт, собирают вещи и уезжают. У нас такого не было, мы до конца сидели", — сказал военнопленный.