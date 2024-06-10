Украинский солдат сделал плот из бутылок, чтобы переплыть Днепр и сдаться в плен

Украинский солдат самостоятельно соорудил из пустых пластиковых бутылок плот, на котором затем переплыл реку Днепр, чтобы сдаться в плен российским военнослужащим. Для связи с ВС РФ он использовал чат-бот Free soldier.

"Украинский военный переплыл через Днепр на связанных пустых бутылках из-под воды. Ранее он вышел с нами на связь по боту обратной связи Free soldier. Его переход готовили около трёх месяцев", — пишет РИА "Новости" со ссылкой на источники в силовых структурах.

По словам украинца, его подразделение было одним из тех, которые командование в ближайшее время собиралось перевести на Харьковское направление, где ВСУ всеми силами продолжают обороняться под натиском Российской армии. Боец не хотел быть прокрученным через эту мясорубку, поэтому решился на дезертирство.