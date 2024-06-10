Украинский солдат сделал плот из бутылок, чтобы переплыть Днепр и сдаться в плен
Украинский солдат самостоятельно соорудил из пустых пластиковых бутылок плот, на котором затем переплыл реку Днепр, чтобы сдаться в плен российским военнослужащим. Для связи с ВС РФ он использовал чат-бот Free soldier.
"Украинский военный переплыл через Днепр на связанных пустых бутылках из-под воды. Ранее он вышел с нами на связь по боту обратной связи Free soldier. Его переход готовили около трёх месяцев", — пишет РИА "Новости" со ссылкой на источники в силовых структурах.
По словам украинца, его подразделение было одним из тех, которые командование в ближайшее время собиралось перевести на Харьковское направление, где ВСУ всеми силами продолжают обороняться под натиском Российской армии. Боец не хотел быть прокрученным через эту мясорубку, поэтому решился на дезертирство.
Ранее главком Вооружённых сил Украины Сырский заявил о том, что его бойцам приходится очень тяжело на Кураховском, Покровском, Купянском и Харьковском направлениях. Он связывает скверное положение дел с превосходством ВС РФ в бронетехнике и боеприпасах.
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