Сырский заявил о плачевном положении ВСУ на нескольких направлениях
Сырский: ВСУ испытывают сложности на Покровском и Купянском направлениях
Ситуация складывается не в пользу Украины сразу на нескольких участках фронта. Об этом рассказал главнокомандующий Вооружёнными силами страны Александр Сырский на своей странице в соцсети.
Наиболее остро украинская армия ощущает проблемы на Кураховском, Покровском, Купянском и Харьковском направлениях. Главком ВСУ упомянул также сложную обстановку в районе Волчанска и Часова Яра на подконтрольной Украине части ДНР.
"В целом ситуация остаётся сложной вследствие высокой интенсивности боевых действий", — признался военачальник, обратив внимание на превосходство ВС РФ в бронетехнике и применении управляемых авиационных бомб.
Отдельно Сырский выделил Купянское направление, где, как он рассказывает, "продолжаются жестокие бои". По его словам, главной задачей украинских войск в этом регионе остаётся обеспечение ВСУ боеприпасами и боеспособными подразделениями, что позволит "укрепить оборону".
Ранее Российская армия сумела продвинуться вглубь Харьковской области и закрепилась на новых позициях. Потери ВСУ за сутки в этом регионе составили 290 военнослужащих, два танка, два бронетранспортёра М113 производства США и три автомобиля.
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