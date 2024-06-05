Сырский заявил о плачевном положении ВСУ на нескольких направлениях

Ситуация складывается не в пользу Украины сразу на нескольких участках фронта. Об этом рассказал главнокомандующий Вооружёнными силами страны Александр Сырский на своей странице в соцсети.

Наиболее остро украинская армия ощущает проблемы на Кураховском, Покровском, Купянском и Харьковском направлениях. Главком ВСУ упомянул также сложную обстановку в районе Волчанска и Часова Яра на подконтрольной Украине части ДНР.

"В целом ситуация остаётся сложной вследствие высокой интенсивности боевых действий", — признался военачальник, обратив внимание на превосходство ВС РФ в бронетехнике и применении управляемых авиационных бомб.

Отдельно Сырский выделил Купянское направление, где, как он рассказывает, "продолжаются жестокие бои". По его словам, главной задачей украинских войск в этом регионе остаётся обеспечение ВСУ боеприпасами и боеспособными подразделениями, что позволит "укрепить оборону".