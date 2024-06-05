Полковник оценил вероятность "контрнаступа" ВСУ под Харьковом Полковник Трухан заявил, что ВСУ не перейдут в контрнаступление под Харьковом 5 июня, 12:57 Под Харьковом инициативой владеют ВС РФ. Обложка © ТАСС / Александр Река

Украинская армия не в состоянии перейти в контрнаступление на Харьковском направлении, потому что инициативой полностью завладели российские войска. Об этом радио "Комсомольская правда" рассказал полковник запаса центрального аппарата Минобороны РФ Владимир Трухан.

"Противник на тех или иных участках делает попытки перехода к контратаке. Контрнаступлением это не является по определению. Оперативной инициативой владеют наши войска. И мы ещё второй эшелон не вводили. Он предназначен для наращивания усилий", — отметил он.

Трухан пояснил, что второй эшелон обычно вводится на том участке фронта, где противник дал слабину и начал отступать. По его убеждению, все громкие заявления Киева о якобы готовящемся новом контрнаступлении ВСУ не имеют под собой никаких оснований, а являются лишь информационным вбросом.

Ранее пресс-секретарь Министерства обороны Соединённых Штатов генерал ВВС Патрик Райдер заявил, что Пентагон признаёт успехи российских военных под Харьковом. По данным Минобороны РФ, только за последние сутки потери ВСУ на этом направлении составили до 290 военнослужащих.

Авторы Татьяна Миссуми