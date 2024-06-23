Целый взвод в расход: ВСУ бросают новобранцев на один из самых горячих участков фронта для разведки
Украинский военнопленный: ВСУ перебрасывают мобилизованных на Авдеевский фронт
Боец ВСУ. Фото © Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency
Украинские командиры перебрасывают на передовую на Авдеевском направлении необученных мобилизованных для разведки обстановки. Об убийственном для новобранцев манёвре рассказал пленный военнослужащий 122-й бригады территориальной обороны ВСУ Игорь Жуковский.
"Начальников попросили, чтобы помогли, но в итоге даже никто не хотел нам помогать. Они нами проверяли обстановку в этом районе", — вспомнил военнопленный в беседе с ТАСС.
По его словам, командование бригады отправляет новобранцев с относительно небольшим уровнем подготовки на фронт в качестве "расходного материала", чтобы те приняли на себя основной удар Российской армии. Жуковский говорит, что из-за этого уже погибло много бойцов, в том числе и в его подразделении. От взвода тоже почти ничего не осталось, посетовал пленный.
Ранее российские войска поразили дивизион зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300ПТ Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе населённого пункта Полывяное Полтавской области. В результате удара по дивизиону ВСУ были уничтожены две пусковые установки, две радиолокационные станции (РЛС) и кабины боевого управления.