Целый взвод в расход: ВСУ бросают новобранцев на один из самых горячих участков фронта для разведки

Украинские командиры перебрасывают на передовую на Авдеевском направлении необученных мобилизованных для разведки обстановки. Об убийственном для новобранцев манёвре рассказал пленный военнослужащий 122-й бригады территориальной обороны ВСУ Игорь Жуковский.

"Начальников попросили, чтобы помогли, но в итоге даже никто не хотел нам помогать. Они нами проверяли обстановку в этом районе", — вспомнил военнопленный в беседе с ТАСС.

По его словам, командование бригады отправляет новобранцев с относительно небольшим уровнем подготовки на фронт в качестве "расходного материала", чтобы те приняли на себя основной удар Российской армии. Жуковский говорит, что из-за этого уже погибло много бойцов, в том числе и в его подразделении. От взвода тоже почти ничего не осталось, посетовал пленный.