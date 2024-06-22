Три бойца ВСУ чудом выжили в российском "огненном шторме" и нашли спасение в плену

Трое бойцов Вооружённых сил Украины сдались в плен российским военным из 110-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады под Красногоровкой ДНР. Об этом ТАСС узнало от источника в силовых структурах республики.

"Наши бойцы 110-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады под Красногоровкой взяли в плен троих украинских военнослужащих", — рассказал собеседник агентства, отметив, что оружие сложили выжившие под ударами российской артиллерии мобилизованные. По словам пленных, большая часть бойцов, которые находились на позициях ВСУ во время "огненного шторма", погибла.