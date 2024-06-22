Три бойца ВСУ чудом выжили в российском "огненном шторме" и нашли спасение в плену
Трое военнослужащих ВСУ сдались в плен Российской армии под Красногоровкой в ДНР
Трое бойцов Вооружённых сил Украины сдались в плен российским военным из 110-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады под Красногоровкой ДНР. Об этом ТАСС узнало от источника в силовых структурах республики.
"Наши бойцы 110-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады под Красногоровкой взяли в плен троих украинских военнослужащих", — рассказал собеседник агентства, отметив, что оружие сложили выжившие под ударами российской артиллерии мобилизованные. По словам пленных, большая часть бойцов, которые находились на позициях ВСУ во время "огненного шторма", погибла.
Ранее уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова объяснила Life.ru гуманное отношение к украинским пленным в России. Она напомнила, что президент РФ Владимир Путин призывает проявлять милосердие по отношению к сдавшимся противникам.
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