Двое детей ранены при ударе ВСУ из РСЗО HIMARS по Ясиноватой в ДНР
Пушилин: В Ясиноватой при обстреле ВСУ пострадали два ребёнка
Двое детей были ранены в результате обстрела ВСУ Ясиноватой в ДНР. Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Денис Пушилин.
"В Ясиноватой в результате обстрела из РСЗО HIMARS ранения средней степени тяжести получили дети: мальчик 2020 г.р. и девочка-подросток 2009 г.р.", — говорится в его посте.
Руководитель ДНР добавил, что все раненые получили медицинскую помощь. Также в Ясиноватой было повреждено жилое домостроение, другие объекты гражданской инфраструктуры не пострадали.
Ранее Life.ru сообщал о том, что четверо сотрудников МЧС РФ получили ранения во время тушения пожара в Донецке. Они тушили вызванное украинским обстрелом возгорание и стали целью повторных ударов ВСУ.
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