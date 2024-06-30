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30 июня, 09:21

Двое детей ранены при ударе ВСУ из РСЗО HIMARS по Ясиноватой в ДНР

Пушилин: В Ясиноватой при обстреле ВСУ пострадали два ребёнка

Двое детей были ранены в результате обстрела ВСУ Ясиноватой в ДНР. Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Денис Пушилин.

"В Ясиноватой в результате обстрела из РСЗО HIMARS ранения средней степени тяжести получили дети: мальчик 2020 г.р. и девочка-подросток 2009 г.р.", говорится в его посте.

Руководитель ДНР добавил, что все раненые получили медицинскую помощь. Также в Ясиноватой было повреждено жилое домостроение, другие объекты гражданской инфраструктуры не пострадали.

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Ранее Life.ru сообщал о том, что четверо сотрудников МЧС РФ получили ранения во время тушения пожара в Донецке. Они тушили вызванное украинским обстрелом возгорание и стали целью повторных ударов ВСУ.

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Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Юрий Лысенко
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