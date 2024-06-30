Тушили пожар после обстрела: Четыре сотрудника МЧС ранены в Донецке при ударе ВСУ, их госпитализировали

Четверо сотрудников российского МЧС, задействованных в тушении пожара, спровоцированного атакой украинских войск по Донецку, были ранены при повторном артиллерийском обстреле. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В Петровском районе огнеборцы ведомства тушили пожар, возникший после обстрела. Появилась угроза повторного артудара. Обстрел настиг их во время эвакуации. Сотрудники МЧС России самостоятельно добрались до больницы. Пострадавших госпитализировали", — говорится в публикации ведомства. Также повреждения получила пожарная машина.