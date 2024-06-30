Тушили пожар после обстрела: Четыре сотрудника МЧС ранены в Донецке при ударе ВСУ, их госпитализировали
В Донецке при обстреле ВСУ пострадали четверо сотрудников МЧС
Сотрудники МЧС пострадали при артиллерийском обстреле ВСУ Донецка. Обложка © Telegram / МЧС России
Четверо сотрудников российского МЧС, задействованных в тушении пожара, спровоцированного атакой украинских войск по Донецку, были ранены при повторном артиллерийском обстреле. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"В Петровском районе огнеборцы ведомства тушили пожар, возникший после обстрела. Появилась угроза повторного артудара. Обстрел настиг их во время эвакуации. Сотрудники МЧС России самостоятельно добрались до больницы. Пострадавших госпитализировали", — говорится в публикации ведомства. Также повреждения получила пожарная машина.
В представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что ВСУ выпустили по Петровскому и Куйбышевскому району города девять натовских артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров. Первые удары произошли около 07:35, а последние две атаки пришлись по Петровскому району в 08:10.
Напомним, что украинские войска начали бить по Донецку из артиллерийских орудий накануне вечером. Один из прилётов пришёлся по остановке маршрутного общественного транспорта в Петровском районе. Атака унесла жизнь пенсионерки, ещё четверо были ранены.