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29 июня, 12:33

Жители села в Курской области получили контузию при обстреле ВСУ

Три человека пострадали при ударе ВСУ по Суджанскому району Курской области

Последствия обстрела села Гуево. Обложка © Telegram / Алексей Смирнов

Последствия обстрела села Гуево. Обложка © Telegram / Алексей Смирнов

Двух жителей села Гуево Курской области госпитализировали с контузией после очередной атаки ВСУ. Кроме того, в результате удара беспилотника пострадал водитель автомобиля. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

Последствия обстрела села Гуево. Фото © Telegram / Алексей Смирнов

Последствия обстрела села Гуево. Фото © Telegram / Алексей Смирнов

"Контузию получили два местных жителя. В настоящее время они доставлены в Суджанскую районную больницу, где им оказывается медпомощь. Также в результате атаки украинского коптера ранение по дороге в Суджу получил водитель автомобиля — житель Кореневского района. Он направлен в Курскую областную больницу на обследование и лечение", — говорится в его телеграм-канале.

Последствия обстрела села Гуево. Фото © Telegram / Алексей Смирнов

Последствия обстрела села Гуево. Фото © Telegram / Алексей Смирнов

От обстрела пострадали семь домов и три автомобиля, также оборвалась линия электропередачи и повреждён газопровод.

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Ранее Life.ru сообщал, что пять человек, включая двух детей, погибли в результате украинского удара по жилому дому в деревне Городище Рыльского района Курской области. Ещё двух жителей с тяжёлыми травмами госпитализировали. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что обратится в международные органы с просьбой осудить ВСУ за атаку на мирные населённые пункты.

Александра Мышляева
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