Жители села в Курской области получили контузию при обстреле ВСУ

Двух жителей села Гуево Курской области госпитализировали с контузией после очередной атаки ВСУ. Кроме того, в результате удара беспилотника пострадал водитель автомобиля. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

Последствия обстрела села Гуево. Фото © Telegram / Алексей Смирнов

"Контузию получили два местных жителя. В настоящее время они доставлены в Суджанскую районную больницу, где им оказывается медпомощь. Также в результате атаки украинского коптера ранение по дороге в Суджу получил водитель автомобиля — житель Кореневского района. Он направлен в Курскую областную больницу на обследование и лечение", — говорится в его телеграм-канале.

Последствия обстрела села Гуево. Фото © Telegram / Алексей Смирнов

От обстрела пострадали семь домов и три автомобиля, также оборвалась линия электропередачи и повреждён газопровод.