При атаке дронов ВСУ на Шебекино ранены два человека
Гладков: ВСУ атаковали дронами Шебекино в Белгородской области, пострадали двое
Город Шебекино атакован украинскими беспилотниками. По информации губернатора региона Вячеслав Гладкова, в результате происшествия ранены два человека — мужчина и женщина.
"По предварительной информации, пострадали два мирных жителя. Женщине с осколочными ранениями кистей рук медицинская помощь оказана на месте, дальнейшее лечение будет получать амбулаторно. Мужчина с осколочным ранением ноги, ранениями грудной клетки и головы доставляется в областную клиническую больницу", — написал Гладков в телеграм-канале.
Кроме того, в ходе атаки загорелся автомобиль, возгорание уже ликвидировано. Также повреждены фасад и кровля жилого дома.
Ранее сообщалось, что в результате обстрела Белгорода и Белгородского района со стороны ВСУ в понедельник, 1 июля, пострадали семь человек, в их числе четыре женщины. Всем им оказывается необходимая помощь.
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