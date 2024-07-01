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1 июля, 19:32

При атаке дронов ВСУ на Шебекино ранены два человека

Гладков: ВСУ атаковали дронами Шебекино в Белгородской области, пострадали двое

Город Шебекино атакован украинскими беспилотниками. По информации губернатора региона Вячеслав Гладкова, в результате происшествия ранены два человека — мужчина и женщина.

"По предварительной информации, пострадали два мирных жителя. Женщине с осколочными ранениями кистей рук медицинская помощь оказана на месте, дальнейшее лечение будет получать амбулаторно. Мужчина с осколочным ранением ноги, ранениями грудной клетки и головы доставляется в областную клиническую больницу", — написал Гладков в телеграм-канале.

Кроме того, в ходе атаки загорелся автомобиль, возгорание уже ликвидировано. Также повреждены фасад и кровля жилого дома.

Снаряд ВСУ убил мирного жителя белгородского села
Снаряд ВСУ убил мирного жителя белгородского села

Ранее сообщалось, что в результате обстрела Белгорода и Белгородского района со стороны ВСУ в понедельник, 1 июля, пострадали семь человек, в их числе четыре женщины. Всем им оказывается необходимая помощь.

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Telegram / Настоящий Гладков

Оксана Попова
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