Несколько дронов ВСУ уничтожены при попытке атаковать Приморско-Ахтарск на Кубани
В Приморско-Ахтарске обломки сбитых БПЛА повредили гражданские объекты
Дежурные силы противовоздушной обороны засекли и уничтожили несколько украинских беспилотников над Приморско-Ахтарском. О последствиях ночной атаки рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Глава региона уточнил, что обломки сбитых дронов ВСУ упали на город. Повреждено несколько гражданских объектов. К счастью, обошлось без пострадавших.
"В настоящий момент на месте работают специальные службы, идёт оценка ущерба. Также на месте ЧП находится глава района Максим Бондаренко", — подытожил чиновник.
Под массированным налётом дронов менее суток назад оказалась и Белгородчина. Удары пришлись по спальным районам и автомобилям с людьми. В результате атаки пострадали четверо.
Telegram / Минобороны России