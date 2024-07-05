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4 июля, 22:52

Несколько дронов ВСУ уничтожены при попытке атаковать Приморско-Ахтарск на Кубани

В Приморско-Ахтарске обломки сбитых БПЛА повредили гражданские объекты

Дежурные силы противовоздушной обороны засекли и уничтожили несколько украинских беспилотников над Приморско-Ахтарском. О последствиях ночной атаки рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава региона уточнил, что обломки сбитых дронов ВСУ упали на город. Повреждено несколько гражданских объектов. К счастью, обошлось без пострадавших.

"В настоящий момент на месте работают специальные службы, идёт оценка ущерба. Также на месте ЧП находится глава района Максим Бондаренко", — подытожил чиновник.

На Ставрополье упали два беспилотника
На Ставрополье упали два беспилотника

Под массированным налётом дронов менее суток назад оказалась и Белгородчина. Удары пришлись по спальным районам и автомобилям с людьми. В результате атаки пострадали четверо.

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Telegram / Минобороны России

Илья Пушкарев
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