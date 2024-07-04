На Ставрополье упали два беспилотника

В селе Московском Изобильненского округа Ставропольского края упали два БПЛА, пострадавших и повреждений на земле нет. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

"Сегодня утром в селе Московском Изобильненского округа упали два беспилотника. Инфраструктура не пострадала. Все системы работают в обычном режиме", — рассказал глава области и призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.