На Ставрополье упали два беспилотника
Владимиров: Два БПЛА упали в селе Московском Ставропольского края
В селе Московском Изобильненского округа Ставропольского края упали два БПЛА, пострадавших и повреждений на земле нет. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
"Сегодня утром в селе Московском Изобильненского округа упали два беспилотника. Инфраструктура не пострадала. Все системы работают в обычном режиме", — рассказал глава области и призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.
А минувшей ночью средства противовоздушной обороны отразили атаку четырьмя беспилотниками в трёх регионах России. Так, два дрона были уничтожены в Брянской области, это произошло над Клинцовским и Трубчевским районами, уточнял ранее губернатор региона Александр Богомаз. По одному БПЛА сбито над Белгородской и Тамбовской областями.
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