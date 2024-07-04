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4 июля, 05:40

На Ставрополье упали два беспилотника

Владимиров: Два БПЛА упали в селе Московском Ставропольского края

В селе Московском Изобильненского округа Ставропольского края упали два БПЛА, пострадавших и повреждений на земле нет. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

"Сегодня утром в селе Московском Изобильненского округа упали два беспилотника. Инфраструктура не пострадала. Все системы работают в обычном режиме", рассказал глава области и призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

Два беспилотника уничтожили над Тамбовской областью
Два беспилотника уничтожили над Тамбовской областью

А минувшей ночью средства противовоздушной обороны отразили атаку четырьмя беспилотниками в трёх регионах России. Так, два дрона были уничтожены в Брянской области, это произошло над Клинцовским и Трубчевским районами, уточнял ранее губернатор региона Александр Богомаз. По одному БПЛА сбито над Белгородской и Тамбовской областями.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Андрей Бражников
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