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4 июля, 02:09

Два беспилотника уничтожили над Тамбовской областью

Два беспилотника уничтожены утром в Тамбовской области. Об этом сообщил местный губернатор Максим Егоров.

"Сегодня в районе 04:00 утра в Тамбовской области зафиксирован прилёт двух БПЛА. Оба уничтожены", — написал чиновник в телеграм-канале.

По словам Егорова, жертв и разрушений нет. Ситуация находится под контролем.

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Семья из трёх человек пострадала в результате атаки дрона ВСУ на Белгородчину

Работать системам ПВО этой ночью пришлось и в Брянской области. Там также были сбиты два украинских беспилотника.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Артур Лапсаков
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