Два беспилотника уничтожили над Тамбовской областью
Два беспилотника уничтожены утром в Тамбовской области. Об этом сообщил местный губернатор Максим Егоров.
"Сегодня в районе 04:00 утра в Тамбовской области зафиксирован прилёт двух БПЛА. Оба уничтожены", — написал чиновник в телеграм-канале.
По словам Егорова, жертв и разрушений нет. Ситуация находится под контролем.
Работать системам ПВО этой ночью пришлось и в Брянской области. Там также были сбиты два украинских беспилотника.
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