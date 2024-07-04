Два беспилотника уничтожили над Тамбовской областью

Два беспилотника уничтожены утром в Тамбовской области. Об этом сообщил местный губернатор Максим Егоров.

"Сегодня в районе 04:00 утра в Тамбовской области зафиксирован прилёт двух БПЛА. Оба уничтожены", — написал чиновник в телеграм-канале.

По словам Егорова, жертв и разрушений нет. Ситуация находится под контролем.