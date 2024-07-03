Семья из трёх человек пострадала в результате атаки дрона ВСУ на Белгородчину

Украинский беспилотник произвёл сброс боеприпаса на частный дом в селе Новостроевка-Вторая Белгородской области. В результате удара пострадала семья из трёх человек — супруги и их 16-летний сын, сообщил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков.

"Пострадавшие с контузией и различными осколочными ранениями рук и ног самостоятельно обратились в Грайворонскую ЦРБ. После оказания первой медицинской помощи бригадами скорой они будут доставлены в городскую больницу № 2 Белгорода и детскую областную клиническую больницу", — отметил губернатор.