Семья из трёх человек пострадала в результате атаки дрона ВСУ на Белгородчину
Украинский беспилотник произвёл сброс боеприпаса на частный дом в селе Новостроевка-Вторая Белгородской области. В результате удара пострадала семья из трёх человек — супруги и их 16-летний сын, сообщил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков.
"Пострадавшие с контузией и различными осколочными ранениями рук и ног самостоятельно обратились в Грайворонскую ЦРБ. После оказания первой медицинской помощи бригадами скорой они будут доставлены в городскую больницу № 2 Белгорода и детскую областную клиническую больницу", — отметил губернатор.
Обстрелу со стороны ВСУ также подверглись сёла Дроновка и Мокрая Орловка. Жители первого населённого пункта остались без света из-за повреждённой линии электроснабжения, а во втором осколками посечены крыши и заборы двух домов.
3 июля украинские боевики также ударили по подстанции "Радуга" в Энергодаре, ранив восьмерых сотрудников Запорожской АЭС. Международное агентство по атомной энергии увидело в произошедшем угрозу для ядерной безопасности, а в "Росатоме" атаку по ремонтникам сочли осознанным и демонстративным нарушением принципов безопасности МАГАТЭ.
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