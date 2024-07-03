Восемь сотрудников ЗАЭС ранены при налёте дронов ВСУ на подстанцию "Радуга"
Восемь сотрудников Запорожской атомной станции ранены в результате атаки украинских боевиков на подстанцию "Радуга" во время проведения ремонта. О ЧП рассказали в пресс-службе ЗАЭС.
"Сегодня была совершена атака ВСУ на подстанцию "Радуга", где проводились работы по оптимизации схемы электроснабжения Энергодара. По подстанции пришлось три удара дронами-камикадзе квадрокоптерного типа. Пострадало восемь сотрудников ЗАЭС. Все оперативно доставлены в медико-санитарную часть Энергодара", — уточнили на станции.
Раненые находятся под постоянным контролем врачей. Одни из них находятся в состоянии средней тяжести, остальные в состоянии лёгкой тяжести. В результате налёта дронов на подстанции повреждены оба трансформатора, а также нарушена штатная схема энергоснабжения Энергодара и функционирование объектов станции. Сейчас без электроснабжения остаются транспортный цех, типография, УПТК. В ЗАЭС заверили, что меры по обеспечению ядерной безопасности осуществляются в полном объёме.
ВСУ не в первый раз бьют по "Радуге". Прошлая атака произошла в июне. Тогда ВСУ атаковали сразу две важнейшие подстанции Энергодара: "Радуга" и "Луч". В результате город с крупнейшей в Европе атомной электростанцией оказался обесточен. По данным МАГАТЭ, произошедшее оказало влияние и на ядерную безопасность. При этом организация не спешит обвинять в происходящем Киев, ссылаясь на якобы "нехватку доказательств".
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