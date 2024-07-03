Восемь сотрудников ЗАЭС ранены при налёте дронов ВСУ на подстанцию "Радуга"

Восемь сотрудников Запорожской атомной станции ранены в результате атаки украинских боевиков на подстанцию "Радуга" во время проведения ремонта. О ЧП рассказали в пресс-службе ЗАЭС.

"Сегодня была совершена атака ВСУ на подстанцию "Радуга", где проводились работы по оптимизации схемы электроснабжения Энергодара. По подстанции пришлось три удара дронами-камикадзе квадрокоптерного типа. Пострадало восемь сотрудников ЗАЭС. Все оперативно доставлены в медико-санитарную часть Энергодара", — уточнили на станции.