Гросси: Поражение поста радиационного контроля не отразится на безопасности ЗАЭС

Уничтожение поста радиационного контроля Запорожской атомной электростанции не отразится на безопасности объекта, заявил директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. Так глава организации прокомментировал последствия очередного удара ВСУ по территории АЭС.

"Утрата одного поста радиационного контроля не имеет прямого влияния на безопасность ЗАЭС, однако это стало частью продолжающейся эрозии ряда мер безопасности во время войны, что по-прежнему вызывает сильные опасения", — говорится в пресс-релизе на сайте МАГАТЭ.