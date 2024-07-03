"Нарушили святые элементы ядерной безопасности": Киев обвинили в намеренном ударе по работникам ЗАЭС

Киев намеренно ударил по Запорожской АЭС так, что пострадали сотрудники станции. Об этом заявил журналистам глава "Росатома" Алексей Лихачёв, подчеркнув, что Украина нарушила "святые элементы ядерной безопасности".

Глава "Росатома" обвинил Киев в намеренном ударе по сотрудникам ЗАЭС. Видео © Life.ru

"Это, пожалуй, первая атака, где осознанно под удар были подведены сотрудники Запорожской электростанции. Это не просто компрометация принципов безопасности МАГАТЭ, это демонстративное нарушение", — подчеркнул он.

Лихачёв напомнил слова директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси о том, что жизнедеятельность атомных городов, жизнь их населения, сотрудников АЭС — "святые элементы ядерной безопасности", и сегодня Киев их демонстративно нарушил. Глава "Росатома" подчеркнул, что Москва рассчитывает на реакцию международного сообщества и ООН.