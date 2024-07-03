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3 июля, 09:55

В Подмосковье нашли обломки сбитого украинского беспилотника

В Клинском районе Подмосковья обнаружили обломки сбитого ПВО украинского ударного беспилотника самолётного типа. Дрон упал в лесу, на земле пострадавших и разрушений нет. Об этом узнало РИА "Новости".

"Обломки украинского ударного БПЛА самолётного типа найдены в лесополосе в Клинском районе Московской области", — сообщил источник.

Других подробностей не приводится.

Пятый с начала суток украинский беспилотник уничтожен над Брянской областью
Пятый с начала суток украинский беспилотник уничтожен над Брянской областью

Напомним, что сегодня, 3 июля, средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили 10 украинских беспилотников самолётного типа над тремя российскими регионами: над Белгородской, Брянской и Московской областями.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Александра Вишнякова
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