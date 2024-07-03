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3 июля, 04:32

Силы ПВО уничтожили 10 БПЛА над тремя российскими регионами

Минобороны: Силы ПВО уничтожили 10 БПЛА над тремя российскими регионами

Средства противовоздушной обороны в течение минувшей ночи уничтожили 10 украинских беспилотников самолётного типа над тремя российскими регионами. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО пять БПЛА уничтожено над территорией Белгородской области, четыре БПЛА уничтожено над территорией Брянской области, один БПЛА уничтожен над территорией Московской области", — рассказали в ведомстве.

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Об уничтожении беспилотников над территорией Брянской области ночью сообщал губернатор региона Александр Богомаз. В результате происшествия никто не пострадал, разрушений инфраструктуры также не зафиксировано.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / aappp

Оксана Попова
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