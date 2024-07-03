Силы ПВО уничтожили 10 БПЛА над тремя российскими регионами

Средства противовоздушной обороны в течение минувшей ночи уничтожили 10 украинских беспилотников самолётного типа над тремя российскими регионами. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО пять БПЛА уничтожено над территорией Белгородской области, четыре БПЛА уничтожено над территорией Брянской области, один БПЛА уничтожен над территорией Московской области", — рассказали в ведомстве.