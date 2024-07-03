Четыре украинских беспилотника уничтожено над Брянской областью

Силы противовоздушной обороны уничтожили четыре украинских БПЛА над территорией Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Четыре вражеских БПЛА самолётного типа уничтожено силами ПВО Министерства обороны РФ. Два беспилотника сбито над территорией Карачевского района. По одному БПЛА уничтожено над территориями Трубчевского и Комаричского районов", — написал Богомаз в телеграм-канале.

В результате происшествия никто не пострадал, разрушений инфраструктуры также не зафиксировано.