Четыре украинских беспилотника уничтожено над Брянской областью
Губернатор Богомаз: Силы ПВО сбили четыре БПЛА над Брянской областью
Силы противовоздушной обороны уничтожили четыре украинских БПЛА над территорией Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Четыре вражеских БПЛА самолётного типа уничтожено силами ПВО Министерства обороны РФ. Два беспилотника сбито над территорией Карачевского района. По одному БПЛА уничтожено над территориями Трубчевского и Комаричского районов", — написал Богомаз в телеграм-канале.
В результате происшествия никто не пострадал, разрушений инфраструктуры также не зафиксировано.
Ранее сообщалось, что ВС России нанесли удар по заводу, где производились беспилотники, и складу ВСУ в Харькове. Прилёты зафиксировали вечером 2 июля в Немышлянском и Индустриальном районах, где располагаются промышленные предприятия.
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