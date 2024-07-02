Российская армия разбомбила завод по производству дронов в Харькове
Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по заводу дронов и складу ВСУ в Харькове
ВС России нанесли удар по заводу, где производились беспилотники, и складу ВСУ в Харькове, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Прилёты" зафиксировали вечером 2 июля в Немышлянском и Индустриальном районах, где располагаются промышленные предприятия.
"На одном производили БПЛА и держали пикапы, оборудованные под запуск беспилотников. На втором был склад с БК (боекомплекты. — Прим. Life.ru), а также небольшой ремонт военной техники", — сказал собеседник РИА "Новости", добавив, что в направлении места взрыва выехало около десяти карет скорой помощи.
Ранее "не повезло" военному аэродрому в Миргороде Полтавской области. О поражении украинских самолётов Минобороны отчиталось 1 июля. Удар наносился при помощи комплекса "Искандер-М". В результате уничтожено пять рабочих истребителей Су-27, ещё два самолёта, находившихся на ремонте, повреждено. В Незалежной уже признали потери. Тем временем Forbes называет этот удар одним из самых разорительных для ВСУ.
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