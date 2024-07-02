Российская армия разбомбила завод по производству дронов в Харькове

ВС России нанесли удар по заводу, где производились беспилотники, и складу ВСУ в Харькове, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Прилёты" зафиксировали вечером 2 июля в Немышлянском и Индустриальном районах, где располагаются промышленные предприятия.

"На одном производили БПЛА и держали пикапы, оборудованные под запуск беспилотников. На втором был склад с БК (боекомплекты. — Прим. Life.ru), а также небольшой ремонт военной техники", — сказал собеседник РИА "Новости", добавив, что в направлении места взрыва выехало около десяти карет скорой помощи.