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1 июля, 10:46

ВС РФ поразили самолёты на открытой стоянке и инфраструктуру военного аэродрома ВСУ

ВС РФ за минувшие сутки поразили самолёты ВСУ на открытой стоянке

Российские войска за минувшие сутки поразили украинские самолёты на открытой стоянке и инфраструктуру военного аэродрома. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ в понедельник, 1 июля.

Кроме того, нашим военным удалось поразить ремонтно-восстановительный комплекс вооружения и техники ВСУ, а также места хранения и подготовки к применению безэкипажных катеров. По данным ведомства, ВС РФ нанесли поражение скоплениям живой силы противника в 124 районах.

Ранее подполье сообщило об ударе по базе нацбата "Кракен" в пригороде Харькова в районе Основянского озера. Отмечается, что там проходили тренировки и обучение бандеровцы.

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ТАСС / Александр Река

Иван Косицын
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