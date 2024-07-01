ВС РФ поразили самолёты на открытой стоянке и инфраструктуру военного аэродрома ВСУ
ВС РФ за минувшие сутки поразили самолёты ВСУ на открытой стоянке
Российские войска за минувшие сутки поразили украинские самолёты на открытой стоянке и инфраструктуру военного аэродрома. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ в понедельник, 1 июля.
Кроме того, нашим военным удалось поразить ремонтно-восстановительный комплекс вооружения и техники ВСУ, а также места хранения и подготовки к применению безэкипажных катеров. По данным ведомства, ВС РФ нанесли поражение скоплениям живой силы противника в 124 районах.
Ранее подполье сообщило об ударе по базе нацбата "Кракен" в пригороде Харькова в районе Основянского озера. Отмечается, что там проходили тренировки и обучение бандеровцы.
ТАСС / Александр Река