ВС РФ поразили самолёты на открытой стоянке и инфраструктуру военного аэродрома ВСУ

Российские войска за минувшие сутки поразили украинские самолёты на открытой стоянке и инфраструктуру военного аэродрома. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ в понедельник, 1 июля.

Кроме того, нашим военным удалось поразить ремонтно-восстановительный комплекс вооружения и техники ВСУ, а также места хранения и подготовки к применению безэкипажных катеров. По данным ведомства, ВС РФ нанесли поражение скоплениям живой силы противника в 124 районах.