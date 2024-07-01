Выставку иностранной трофейной техники в Москве посетили 1,3 миллиона человек

В Москве на Поклонной горе завершилась выставка трофейной техники, за два месяца работы её посетили свыше одного миллиона человек. Об этом сообщили в Минобороны РФ в понедельник, 1 июля.

"Министерство обороны РФ завершает работу выставки трофейных образцов вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в ходе специальной военной операции и впервые представленных для широкой общественности у Музея Победы на Поклонной горе. За время работы с 1 мая по 30 июня 2024 года выставку трофейной техники в Москве посетили более 1,3 миллиона человек", — пояснили в оборонном ведомстве.

В Минобороны дополнили, что экспозиция будет развёрнута в Центральном военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооружённых сил (ВС) РФ "Патриот" в подмосковной Кубинке для открытого показа. После выставку хотят перевезти в Санкт-Петербург.

На выставке на Поклонной горе были представлены 33 образца военной техники производства США, Великобритании, Франции, Швеции, Австрии, Австралии, Финляндии, Турции, Чехии и Украины. Большой интерес у гостей и жителей столицы вызвали танк Leopard 2А6, боевая машина пехоты Marder производства Германии и американский танк Abrams M1A1, доставленные с Авдеевского направления. Кроме того, популярностью пользовалась инсталляция "История повторяется", в составе которой были размещены БМП Marder производства ФРГ и немецкая самоходная артиллерийская установка Marder II времён Второй мировой войны.