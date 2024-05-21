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21 мая, 10:24

В Госдуме предложили сделать постоянной выставку иностранной трофейной техники в Москве

RT: Выставка трофейной иностранной техники в Москве может стать постоянной

Танк М1А1 Abrams производства США, который представлен на выставке в Москве. Обложка © АГН "Москва" / Мобильный репортёр

Танк М1А1 Abrams производства США, который представлен на выставке в Москве. Обложка © АГН "Москва" / Мобильный репортёр

В России предложили передать иностранную трофейную технику на баланс Музея Победы для создания постоянной экспозиции. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Колунов, отправив копию обращения на имя министра обороны РФ Андрея Белоусова.

Колунов указал на большой общественный интерес к выставленному вооружению на Поклонной горе — уже более сотни тысяч человек посетили экспозицию. Выставку просят сделать постоянной, чтобы с ней могли ознакомиться жители регионов России и гости из других стран.

"Учитывая патриотическую направленность данной идеи, прошу Вас рассмотреть возможность передачи трофейной техники на баланс Федерального бюджетного учреждения культуры "Центральный музей Великой Отечественной войны 1941–1945 гг." [Музей Победы] для организации постоянной экспозиции на его территории", — приводит RT слова парламентария.

Можем повторить: Что из подбитой техники НАТО можно увидеть на Поклонной горе
Можем повторить: Что из подбитой техники НАТО можно увидеть на Поклонной горе

Напомним, 1 мая в парке Победы на Поклонной горе в Москве открылась выставка трофейного вооружения, захваченного российскими бойцами в зоне СВО. На площадке представлены немецкий танк Leopard 2, американский Abrams, БМП Bradley и БТР М113. Выставка будет работать в течение всего месяца. Минобороны показало также захваченную британскую машину FV104 Samaritan.

Дарья Нарыкова
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