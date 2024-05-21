В Госдуме предложили сделать постоянной выставку иностранной трофейной техники в Москве

В России предложили передать иностранную трофейную технику на баланс Музея Победы для создания постоянной экспозиции. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Колунов, отправив копию обращения на имя министра обороны РФ Андрея Белоусова.

Колунов указал на большой общественный интерес к выставленному вооружению на Поклонной горе — уже более сотни тысяч человек посетили экспозицию. Выставку просят сделать постоянной, чтобы с ней могли ознакомиться жители регионов России и гости из других стран.

"Учитывая патриотическую направленность данной идеи, прошу Вас рассмотреть возможность передачи трофейной техники на баланс Федерального бюджетного учреждения культуры "Центральный музей Великой Отечественной войны 1941–1945 гг." [Музей Победы] для организации постоянной экспозиции на его территории", — приводит RT слова парламентария.