В Госдуме предложили сделать постоянной выставку иностранной трофейной техники в Москве
RT: Выставка трофейной иностранной техники в Москве может стать постоянной
Танк М1А1 Abrams производства США, который представлен на выставке в Москве. Обложка © АГН "Москва" / Мобильный репортёр
В России предложили передать иностранную трофейную технику на баланс Музея Победы для создания постоянной экспозиции. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Колунов, отправив копию обращения на имя министра обороны РФ Андрея Белоусова.
Колунов указал на большой общественный интерес к выставленному вооружению на Поклонной горе — уже более сотни тысяч человек посетили экспозицию. Выставку просят сделать постоянной, чтобы с ней могли ознакомиться жители регионов России и гости из других стран.
"Учитывая патриотическую направленность данной идеи, прошу Вас рассмотреть возможность передачи трофейной техники на баланс Федерального бюджетного учреждения культуры "Центральный музей Великой Отечественной войны 1941–1945 гг." [Музей Победы] для организации постоянной экспозиции на его территории", — приводит RT слова парламентария.
Напомним, 1 мая в парке Победы на Поклонной горе в Москве открылась выставка трофейного вооружения, захваченного российскими бойцами в зоне СВО. На площадке представлены немецкий танк Leopard 2, американский Abrams, БМП Bradley и БТР М113. Выставка будет работать в течение всего месяца. Минобороны показало также захваченную британскую машину FV104 Samaritan.