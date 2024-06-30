Подполье сообщило об ударе по базе нацбата "Кракен" в пригороде Харькова

Российские войска ударили по базе украинского нацбатальона "Кракен" в пригороде Харькова. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его данным, удар был нанесён в 16:25 (совпадает с московским временем) в районе Основянского озера.

"Харьковчане пишут, что попали в базу нацбатальона "Кракен", на которой проходили тренировки и обучение бандеровцы", — приводит РИА "Новости" слова Лебедева.