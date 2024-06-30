Подполье сообщило об ударе по базе нацбата "Кракен" в пригороде Харькова
Лебедев: Российские войска ударили по базе "Кракена" в пригороде Харькова
Российские войска ударили по базе украинского нацбатальона "Кракен" в пригороде Харькова. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его данным, удар был нанесён в 16:25 (совпадает с московским временем) в районе Основянского озера.
"Харьковчане пишут, что попали в базу нацбатальона "Кракен", на которой проходили тренировки и обучение бандеровцы", — приводит РИА "Новости" слова Лебедева.
Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удар фугасной авиационной бомбой ФАБ-3000 по месту дислокации ВСУ в населённом пункте Нью-Йорк в ДНР. В результате было уничтожено до 60 украинских солдат. Life.ru также публиковал видео с моментом самого удара.
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