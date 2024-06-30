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Регион
30 июня, 15:21

Подполье сообщило об ударе по базе нацбата "Кракен" в пригороде Харькова

Лебедев: Российские войска ударили по базе "Кракена" в пригороде Харькова

Российские войска ударили по базе украинского нацбатальона "Кракен" в пригороде Харькова. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его данным, удар был нанесён в 16:25 (совпадает с московским временем) в районе Основянского озера.

"Харьковчане пишут, что попали в базу нацбатальона "Кракен", на которой проходили тренировки и обучение бандеровцы", — приводит РИА "Новости" слова Лебедева.

Появилось видео уничтожения нацбата "Кракен" российским "Искандером"
Появилось видео уничтожения нацбата "Кракен" российским "Искандером"

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удар фугасной авиационной бомбой ФАБ-3000 по месту дислокации ВСУ в населённом пункте Нью-Йорк в ДНР. В результате было уничтожено до 60 украинских солдат. Life.ru также публиковал видео с моментом самого удара.

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Telegram / Минобороны России

Наталья Исакова
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