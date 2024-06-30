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30 июня, 13:35

Появилось видео удара российской "супербомбы" ФАБ-3000 по ВСУ в Нью-Йорке

Российские войска ударили ФАБ-3000 по пункту управления ВСУ в Нью-Йорке

Российские войска нанесли удар фугасной авиационной бомбой ФАБ-3000 с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) по месту дислокации ВСУ в населённом пункте Нью-Йорк в ДНР. Видео с моментом атаки опубликовано в телеграм-канале "Изнанка".

Удар российской корректируемой авиабомбой ФАБ-3000 по Нью-Йорку. Видео ©

Telegram / Изнанка

По данным военкоров, удар был нанесён по пункту управления первого механизированного батальона 41-й отдельной механизированной бригады ВСУ на подконтрольной Киеву части ДНР. Утверждается, что в результате было уничтожено до 60 украинских солдат и четыре автомобиля.

Напомним, применять фугасные авиабомбы ФАБ-3000 ВС России начали совсем недавно. Ранее ими наносили удары по противнику на Харьковском направлении. В качестве боевой цели был выбран трёхэтажный дом, используемый как пункт временной дислокации ВСУ в населённом пункте Липцы.

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Обложка ©

Кадр из видео Telegram / Изнанка

Наталья Исакова
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