Появилось видео удара российской "супербомбы" ФАБ-3000 по ВСУ в Нью-Йорке

Российские войска нанесли удар фугасной авиационной бомбой ФАБ-3000 с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) по месту дислокации ВСУ в населённом пункте Нью-Йорк в ДНР. Видео с моментом атаки опубликовано в телеграм-канале "Изнанка".

Удар российской корректируемой авиабомбой ФАБ-3000 по Нью-Йорку. Видео © Telegram / Изнанка

По данным военкоров, удар был нанесён по пункту управления первого механизированного батальона 41-й отдельной механизированной бригады ВСУ на подконтрольной Киеву части ДНР. Утверждается, что в результате было уничтожено до 60 украинских солдат и четыре автомобиля.