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2 июля, 15:22

Удар России по аэродрому в Миргороде назвали одним из самых разорительных для ВСУ

Forbes: Удар ВС РФ по аэродрому вызвал волну критики в адрес офицеров ВСУ

Удар Российских вооружённых сил по аэродрому Миргород в Полтавской области стал одним из самых серьёзных для ВВС Украины. Как пишет обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes, эта атака вызвала волну критики в адрес офицеров ВСУ, которые приказали экипажам разместить самолёты Су-27 на открытой базе в опасной близости от линии фронта.

"Возможно, это был один из самых разорительных дней для потрёпанной украинской авиации..." — говорится в публикации.

Армия России нанесла удар по украинскому аэродрому в Кировограде
Армия России нанесла удар по украинскому аэродрому в Кировограде

Напомним, 1 июля Минобороны РФ заявило о поражении украинских самолётов на открытой стоянке. 2 июля ведомство уточнило, что удар "Искандером-М" пришёлся по аэродрому в Миргороде Полтавской области, в результате уничтожено пять действующих и повреждено два находящихся на ремонте украинских истребителя Су-27. В ВВС Украины признали потери, но не уточнили число выведенных из строя самолётов.

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Александра Вишнякова
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