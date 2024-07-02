Удар России по аэродрому в Миргороде назвали одним из самых разорительных для ВСУ

Удар Российских вооружённых сил по аэродрому Миргород в Полтавской области стал одним из самых серьёзных для ВВС Украины. Как пишет обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes, эта атака вызвала волну критики в адрес офицеров ВСУ, которые приказали экипажам разместить самолёты Су-27 на открытой базе в опасной близости от линии фронта.