Удар России по аэродрому в Миргороде назвали одним из самых разорительных для ВСУ
Forbes: Удар ВС РФ по аэродрому вызвал волну критики в адрес офицеров ВСУ
Удар Российских вооружённых сил по аэродрому Миргород в Полтавской области стал одним из самых серьёзных для ВВС Украины. Как пишет обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes, эта атака вызвала волну критики в адрес офицеров ВСУ, которые приказали экипажам разместить самолёты Су-27 на открытой базе в опасной близости от линии фронта.
"Возможно, это был один из самых разорительных дней для потрёпанной украинской авиации..." — говорится в публикации.
Напомним, 1 июля Минобороны РФ заявило о поражении украинских самолётов на открытой стоянке. 2 июля ведомство уточнило, что удар "Искандером-М" пришёлся по аэродрому в Миргороде Полтавской области, в результате уничтожено пять действующих и повреждено два находящихся на ремонте украинских истребителя Су-27. В ВВС Украины признали потери, но не уточнили число выведенных из строя самолётов.
Telegram / Минобороны России