Атака на Севастополь
Нападения в Дагестане
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 июля, 06:55

Минобороны показало видео уничтожения самолётов ВСУ на аэродроме в Миргороде

ВС РФ уничтожили пять и повредили два Су-27 ВСУ на аэродроме в Миргороде

Министерство обороны РФ во вторник, 2 июля, показало видео уничтожения самолётов ВСУ на аэродроме в Миргороде Полтавской области. Российские военные ракетным ударом уничтожили пять и повредили два Су-27 противника.

Уничтожение самолётов ВСУ на аэродроме в Миргороде. Видео © Telegram / Минобороны России

"Расчётами ОТРК "Искандер-М" ВС РФ нанесён групповой ракетный удар по стоянке самолётов ВСУ. Объективным контролем подтверждено уничтожение боевой авиационной техники. Было уничтожено пять действующих и повреждено два находящихся на ремонте многоцелевых истребителя Су-27", — отметили в ведомстве.

Напомним, на аэродроме в Миргороде базируется украинская 831-я бригада тактической авиации. При этом на месте имеется тренажёрный центр для пилотов, недалеко находятся склады и автотранспортное предприятие. Военно-воздушные силы Незалежной используют населённый пункт как аэродром подскока для ударов по Запорожской области и Крымскому направлению.

На Украине признали потери при ударе по аэродрому в Миргороде
На Украине признали потери при ударе по аэродрому в Миргороде

Как сообщал Life.ru, 1 июля Минобороны России заявило о поражении украинских самолётов на открытой стоянке и инфраструктуры военного аэродрома. По данным ведомства, ВС РФ также удалось разгромить ремонтно-восстановительный комплекс вооружения и техники ВСУ, а также места хранения и подготовки к применению безэкипажных катеров.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Никита Осипов
  • Новости
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров