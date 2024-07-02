Минобороны показало видео уничтожения самолётов ВСУ на аэродроме в Миргороде

Министерство обороны РФ во вторник, 2 июля, показало видео уничтожения самолётов ВСУ на аэродроме в Миргороде Полтавской области. Российские военные ракетным ударом уничтожили пять и повредили два Су-27 противника.

Уничтожение самолётов ВСУ на аэродроме в Миргороде. Видео © Telegram / Минобороны России

"Расчётами ОТРК "Искандер-М" ВС РФ нанесён групповой ракетный удар по стоянке самолётов ВСУ. Объективным контролем подтверждено уничтожение боевой авиационной техники. Было уничтожено пять действующих и повреждено два находящихся на ремонте многоцелевых истребителя Су-27", — отметили в ведомстве.

Напомним, на аэродроме в Миргороде базируется украинская 831-я бригада тактической авиации. При этом на месте имеется тренажёрный центр для пилотов, недалеко находятся склады и автотранспортное предприятие. Военно-воздушные силы Незалежной используют населённый пункт как аэродром подскока для ударов по Запорожской области и Крымскому направлению.