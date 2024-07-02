На Украине признали потери при ударе по аэродрому в Миргороде

Бывший советник командования украинских ВВС Юрий Игнат признал потери в результате российского удара по аэродрому в Миргороде Полтавской области. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.

"Это война, и, к сожалению, не без потерь техники. Это я применительно к вражескому удару по аэродрому Миргород", — заявил он и добавил, что был осуществлён удар, который понёс за собой "определённые потери".