Атака на Севастополь
Нападения в Дагестане
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 июля, 23:46

На Украине признали потери при ударе по аэродрому в Миргороде

Бывший спикер ВВС ВСУ Игнат признал потери при ударе РФ по аэродрому в Миргороде

Бывший спикер ВВС ВСУ Игнат признал потери при ударе РФ по аэродрому в Миргороде. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / J_K

Бывший спикер ВВС ВСУ Игнат признал потери при ударе РФ по аэродрому в Миргороде. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / J_K

Бывший советник командования украинских ВВС Юрий Игнат признал потери в результате российского удара по аэродрому в Миргороде Полтавской области. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.

"Это война, и, к сожалению, не без потерь техники. Это я применительно к вражескому удару по аэродрому Миргород", — заявил он и добавил, что был осуществлён удар, который понёс за собой "определённые потери".

Армия России нанесла удар по украинскому аэродрому в Кировограде
Армия России нанесла удар по украинскому аэродрому в Кировограде

Напомним, что 1 июля Министерство обороны РФ заявило о поражении украинских самолётов на открытой стоянке и инфраструктуры военного аэродрома. Также сообщалось, что нашим военным удалось разгромить ремонтно-восстановительный комплекс вооружения и техники ВСУ, а также места хранения и подготовки к применению безэкипажных катеров.

Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров