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Регион
30 июня, 21:13

Армия России нанесла удар по украинскому аэродрому в Кировограде

Подполье: Силы ВС РФ нанесли удар в район аэродрома Канатово в Кировограде

Российские бойцы атаковали район аэродрома Канатово в Кировограде. Как сообщил РИА "Новости" координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ВСУ использовали его в качестве аэродрома подскока для ударов по Запорожской области и Крыму.

"В 21:15 в Кировограде слышали мощный взрыв. По описанию местных жителей, взрыв прогремел на северо-восточном направлении от центра. Там находится военный аэродром Канатово, этот аэродром подготовлен как аэродром подскока для самолётов, обстреливающих Запорожскую область и Крым", — пояснил подпольщик.

Известно, что на территории аэродрома есть действующая казарма и хранилище горюче-смазочных материалов (ГСМ). В непосредственной близости также находится бомбово-ракетный арсенал.

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Тем временем штурмовые подразделения отряда "Ветераны" группировки войск "Центр", используя подземный тоннель, заняли крупный опорный пункт ВСУ на восточной окраине населённого пункта Киров в ДНР. Наши бойцы скрытно расчистили и использовали тоннель протяжённостью более трёх километров вдоль канала Северский Донец, после чего зашли в тыл украинского опорника с долговременными огневыми точками и подземными укрытиями.

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VK / Минобороны РФ

Оксана Попова
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