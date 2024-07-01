Армия России нанесла удар по украинскому аэродрому в Кировограде

Российские бойцы атаковали район аэродрома Канатово в Кировограде. Как сообщил РИА "Новости" координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ВСУ использовали его в качестве аэродрома подскока для ударов по Запорожской области и Крыму.

"В 21:15 в Кировограде слышали мощный взрыв. По описанию местных жителей, взрыв прогремел на северо-восточном направлении от центра. Там находится военный аэродром Канатово, этот аэродром подготовлен как аэродром подскока для самолётов, обстреливающих Запорожскую область и Крым", — пояснил подпольщик.

Известно, что на территории аэродрома есть действующая казарма и хранилище горюче-смазочных материалов (ГСМ). В непосредственной близости также находится бомбово-ракетный арсенал.