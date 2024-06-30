"Фактор внезапности": Российские бойцы заняли крупный опорник ВСУ с помощью подземного тоннеля
МО РФ: ВС РФ заняли крупный опорный пункт ВСУ в ДНР, используя подземный тоннель
Штурмовые подразделения отряда "Ветераны" группировки войск "Центр", используя подземный тоннель, заняли крупный опорный пункт ВСУ на восточной окраине населённого пункта Киров в ДНР. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
Как рассказали в ведомстве, наши бойцы скрытно расчистили и использовали тоннель протяжённостью более трёх километров вдоль канала Северский Донец, после чего зашли в тыл украинского опорника с долговременными огневыми точками и подземными укрытиями. По тоннелю военнослужащие наладили снабжение штурмовиков боеприпасами, вооружением и продуктами питания.
"Используя фактор внезапности, военнослужащие подразделения развили успех и полностью овладели опорным пунктом, заставив противника сдаться или бросить позиции и отступить", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что российские войска освободили населённые пункты Спорное и Новоалександровка в ДНР. Также нашим бойцам за прошедшие сутки удалось поразить железнодорожный эшелон с военной техникой и личным составом ВСУ.
ТАСС / Александр Река