"Фактор внезапности": Российские бойцы заняли крупный опорник ВСУ с помощью подземного тоннеля

Штурмовые подразделения отряда "Ветераны" группировки войск "Центр", используя подземный тоннель, заняли крупный опорный пункт ВСУ на восточной окраине населённого пункта Киров в ДНР. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Как рассказали в ведомстве, наши бойцы скрытно расчистили и использовали тоннель протяжённостью более трёх километров вдоль канала Северский Донец, после чего зашли в тыл украинского опорника с долговременными огневыми точками и подземными укрытиями. По тоннелю военнослужащие наладили снабжение штурмовиков боеприпасами, вооружением и продуктами питания.