Армия России поразила железнодорожный эшелон ВСУ с военной техникой

Российские войска поразили железнодорожный эшелон с военной техникой и личным составом ВСУ при разгрузке. Об этом сообщили в Минобороны РФ в воскресенье, 30 июня.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации поражён во время разгрузки железнодорожный эшелон с вооружением, военной техникой и личным составом 117-й механизированной бригады ВСУ, также поражены скопления живой силы и военной техники противника в 127 районах", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

В Минобороны добавили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 72 беспилотника ВСУ, две ракеты "Нептун-МД", три ложные воздушные цели MALD производства США и девять американских реактивных снарядов залпового огня (РСЗО) HIMARS.