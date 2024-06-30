ВС РФ освободили два населённых пункта в ДНР

Вооружённые силы Российской Федерации освободили населённые пункты Спорное и Новоалександровка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

"Подразделения Южной группировки войск в результате активных действий освободили населённый пункт Спорное Донецкой Народной Республики, улучшили положение по переднему краю а также нанесли поражение живой силе и технике <...> ВСУ", — говорится в публикации.

Также группировка войск ВС РФ "Юг" нанесла удары по 24-й, 28-й, 30-й и 93-й механизированным, а также 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой и 144-й пехотной бригадам украинской армии. Это произошло в районах Васюковки, Калинина, Часова Яра, Курдюмовки, Елизаветовки, Катериновки и Курахова в ДНР.

Также в сводке военного ведомства сообщается о том, что группа войск "Центр" выбила противника из Новоалександровки в Донецкой Народной Республике. При этом они улучшили тактическое положение и нанесли поражение 23-й и 47-й механизированным, 95-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной бригадам Вооружённых сил Украины и 2-й бригаде Национальной гвардии Незалежной в районах Торецка, Кирова, Михайловки, Новгородского, Волчьего, Шевченко, Сокола, Вишнёвого ДНР.