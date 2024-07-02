Пятый с начала суток украинский беспилотник уничтожен над Брянской областью

В Брянской области уничтожен пятый с начала суток украинский беспилотник. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

"Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Ещё один летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Трубчевского района силами ПВО Минобороны РФ" , — написал глава области, добавив, что пострадавших и разрушений нет.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что за ночь над территорией Брянской области были перехвачены четыре украинских беспилотника. Кроме того, четыре БПЛА были сбиты над Белгородской областью. Ещё три дрона ВСУ были уничтожены над Крымом.