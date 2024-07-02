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2 июля, 04:34

За ночь ПВО сбили 11 БПЛА над Крымом, Белгородской и Брянской областями

Минобороны РФ: ПВО сбили 11 БПЛА над Крымом, Белгородской и Брянской областями

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны уничтожили 11 украинских беспилотников. Вражеские объекты, в частности, были ликвидированы над территорией Крыма, сообщили в Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре БПЛА над территорией Брянской области, четыре БПЛА над территорией Белгородской области и три БПЛА над территорией Республики Крым", — рассказали в оборонном ведомстве.

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Ранее сообщалось, что в результате обстрела Белгорода и Белгородского района со стороны ВСУ в понедельник, 1 июля, пострадали семь человек, в их числе — четыре женщины. Всем им оказывается необходимая помощь. Позже стало известно о повторной атаке, в ходе которой ранения получили два человека.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / boscorelli

Оксана Попова
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