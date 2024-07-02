За ночь ПВО сбили 11 БПЛА над Крымом, Белгородской и Брянской областями

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны уничтожили 11 украинских беспилотников. Вражеские объекты, в частности, были ликвидированы над территорией Крыма, сообщили в Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре БПЛА над территорией Брянской области, четыре БПЛА над территорией Белгородской области и три БПЛА над территорией Республики Крым", — рассказали в оборонном ведомстве.