За ночь ПВО сбили 11 БПЛА над Крымом, Белгородской и Брянской областями
Минобороны РФ: ПВО сбили 11 БПЛА над Крымом, Белгородской и Брянской областями
Минувшей ночью силы противовоздушной обороны уничтожили 11 украинских беспилотников. Вражеские объекты, в частности, были ликвидированы над территорией Крыма, сообщили в Минобороны РФ.
"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре БПЛА над территорией Брянской области, четыре БПЛА над территорией Белгородской области и три БПЛА над территорией Республики Крым", — рассказали в оборонном ведомстве.
Ранее сообщалось, что в результате обстрела Белгорода и Белгородского района со стороны ВСУ в понедельник, 1 июля, пострадали семь человек, в их числе — четыре женщины. Всем им оказывается необходимая помощь. Позже стало известно о повторной атаке, в ходе которой ранения получили два человека.
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