Пять сбитых целей: Глава Севастополя подвёл итоги отражения ракетной атаки ВСУ на город
Развожаев: Над Балаклавой было сбито пять воздушных целей, пострадавших нет
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подвёл итоги отражения вечерней ракетной атаки ВСУ на город. Так, по его словам, в небе над акваторией и в районе Балаклавы было уничтожено пять воздушных целей. К счастью, обошлось без пострадавших.
"По уточнённой информации, пять воздушных целей уничтожены в небе над акваторией и в Балаклавском районе. <...> Никто из людей не пострадал. Это главное", — написал Развожаев в телеграм-канале.
По словам губернатора, в результате падения осколков зафиксированы повреждения трёх автомобилей. Кроме того, в одном СНТ произошёл небольшой пожар в лесополосе, также загорелись заборы частных домов. Ещё в одном жилом строении были выбиты стёкла окон, добавил Развожаев.
Ранее стало известно, что в Севастополе системы противовоздушной обороны (ПВО) отражают воздушную атаку. Губернатор обратился к местным жителям с просьбой соблюдать меры безопасности и оставаться в укрытии. Позже он сообщил, что над Балаклавой было уничтожено четыре воздушные цели.
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