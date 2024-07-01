Пять сбитых целей: Глава Севастополя подвёл итоги отражения ракетной атаки ВСУ на город

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подвёл итоги отражения вечерней ракетной атаки ВСУ на город. Так, по его словам, в небе над акваторией и в районе Балаклавы было уничтожено пять воздушных целей. К счастью, обошлось без пострадавших.

"По уточнённой информации, пять воздушных целей уничтожены в небе над акваторией и в Балаклавском районе. <...> Никто из людей не пострадал. Это главное", — написал Развожаев в телеграм-канале.

По словам губернатора, в результате падения осколков зафиксированы повреждения трёх автомобилей. Кроме того, в одном СНТ произошёл небольшой пожар в лесополосе, также загорелись заборы частных домов. Ещё в одном жилом строении были выбиты стёкла окон, добавил Развожаев.