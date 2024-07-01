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Регион
1 июля, 17:57
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Пять сбитых целей: Глава Севастополя подвёл итоги отражения ракетной атаки ВСУ на город

Развожаев: Над Балаклавой было сбито пять воздушных целей, пострадавших нет

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подвёл итоги отражения вечерней ракетной атаки ВСУ на город. Так, по его словам, в небе над акваторией и в районе Балаклавы было уничтожено пять воздушных целей. К счастью, обошлось без пострадавших.

"По уточнённой информации, пять воздушных целей уничтожены в небе над акваторией и в Балаклавском районе. <...> Никто из людей не пострадал. Это главное", — написал Развожаев в телеграм-канале.

По словам губернатора, в результате падения осколков зафиксированы повреждения трёх автомобилей. Кроме того, в одном СНТ произошёл небольшой пожар в лесополосе, также загорелись заборы частных домов. Ещё в одном жилом строении были выбиты стёкла окон, добавил Развожаев.

Ранее стало известно, что в Севастополе системы противовоздушной обороны (ПВО) отражают воздушную атаку. Губернатор обратился к местным жителям с просьбой соблюдать меры безопасности и оставаться в укрытии. Позже он сообщил, что над Балаклавой было уничтожено четыре воздушные цели.

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Shutterstock / FOTODOM / Andrey Khomich

Наталья Исакова
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