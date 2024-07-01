Российские военные отражают воздушную атаку на Севастополь
Развожаев: ПВО отражает воздушную атаку на Севастополь
В Севастополе работают системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев.
"В Севастополе работает ПВО. Все службы приведены в состояние боевой готовности. <...> Военные ведут работу по уничтожению воздушных целей", — написал он в телеграм-канале.
Развожаев призвал местных жителей сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах. Он подчеркнул, что сейчас лучше не находиться на открытом пространстве, ведь основную опасность представляют осколки.
Ранее сообщалось, что в Севастополе ввели новый сигнал оповещения — "Баллистика!". По словам Развожаева, после его включения у горожан есть всего одна-две минуты, чтобы найти безопасное место и укрыться от кассетных суббоеприпасов или разлёта осколков. Новое предупреждение появилось после удара ВСУ 23 июня американскими ракетами ATACMS по севастопольскому пляжу. Тогда погибло четыре человека и пострадало 153.
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