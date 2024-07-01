"Баллистика!" В Севастополе зазвучит новый сигнал оповещения об опасности ракетных атак

В Севастополе появился новый сигнал оповещения населения об опасности "Баллистика!" Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Сигнал "Баллистика", который ввели в Севастополе в случае опасности. Видео © Telegram / РаZVожаев

"На чрезвычайном пленарном заседании Заксобрания мы приняли постановление, которым ввели комплекс мер для того, чтобы максимально обезопасить город. Одним из решений стало введение сигнала "Баллистика!", — написал Развожаев в телеграм-канале.

Глава города отметил, что новое оповещение будет транслироваться по всем каналам связи в случае поступления информации от военных. При этом, сигнал воздушной тревоги не отменяется. По словам Развожаева, военные в зависимости от угрозы объявляют воздушную тревогу или сообщают о баллистической опасности.

Сигнал "Отмены опасности по баллистике", который ввели в Севастополе. Видео © Telegram / РаZVожаев

Губернатор также объяснил, в чём разница между двумя сигналами оповещениями. По его словам, главное отличие нового оповещения в том, что реакция на него должна быть мгновенной, поскольку времени укрыться будет мало.

"В случае, если враг запускает ракеты типа Storm Shadow — запуск идёт с авиационных носителей и у людей есть до 20-30 минут на реакцию и перемещение в укрытие. Угроза удара баллистическими ракетами почти не оставляет времени для манёвров: после поступления сигнала есть всего 1-2 минуты, чтобы найти безопасное место и укрыться от кассетных суббоеприпасов или разлёта осколков", — пояснил Развожаев.