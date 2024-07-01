"Баллистика!" В Севастополе зазвучит новый сигнал оповещения об опасности ракетных атак
Развожаев: В Севастополе ввели новый сигнал оповещения "Баллистика"
В Севастополе появился новый сигнал оповещения населения об опасности "Баллистика!" Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Сигнал "Баллистика", который ввели в Севастополе в случае опасности. Видео © Telegram / РаZVожаев
"На чрезвычайном пленарном заседании Заксобрания мы приняли постановление, которым ввели комплекс мер для того, чтобы максимально обезопасить город. Одним из решений стало введение сигнала "Баллистика!", — написал Развожаев в телеграм-канале.
Глава города отметил, что новое оповещение будет транслироваться по всем каналам связи в случае поступления информации от военных. При этом, сигнал воздушной тревоги не отменяется. По словам Развожаева, военные в зависимости от угрозы объявляют воздушную тревогу или сообщают о баллистической опасности.
Сигнал "Отмены опасности по баллистике", который ввели в Севастополе. Видео © Telegram / РаZVожаев
Губернатор также объяснил, в чём разница между двумя сигналами оповещениями. По его словам, главное отличие нового оповещения в том, что реакция на него должна быть мгновенной, поскольку времени укрыться будет мало.
"В случае, если враг запускает ракеты типа Storm Shadow — запуск идёт с авиационных носителей и у людей есть до 20-30 минут на реакцию и перемещение в укрытие. Угроза удара баллистическими ракетами почти не оставляет времени для манёвров: после поступления сигнала есть всего 1-2 минуты, чтобы найти безопасное место и укрыться от кассетных суббоеприпасов или разлёта осколков", — пояснил Развожаев.
По словам главы Севастополя, если сигнал "Баллистика" застал дома, то нельзя никуда выходить. Развожаев призвал в случае опасности занимать места подальше от окон около несущей стены. Если же сигнал застал на улице, необходимо как можно быстрее занять безопасное место. Губернатор уточнил, что все учреждения, кроме режимных, обязаны пускать людей внутрь.
Напомним, 23 июня ВСУ нанесли террористические удары по Севастополю американскими ракетами ATACMS. В результате погибло четыре человека и пострадало 153, 82 из которых были госпитализированы. 24 июня в Крыму и Севастополе был объявлен днём траура. Развожаев позднее сообщил, что в городе усилили меры безопасности после атаки на пляж. В больницах Севастополя остаются 22 пострадавших после обстрела.
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