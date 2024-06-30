Названо число пострадавших, которые остаются в больницах Севастополя после атаки ВСУ 23 июня
Развожаев: В больницах Севастополя остаются 22 пациента после удара ВСУ по пляжу
В Севастополе в больницах находятся 22 пострадавших после ракетной атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ), которая произошла 23 июня. Среди пациентов — двое детей, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"На сегодняшнее утро в больницах Севастополя остаются 22 пациента, в том числе двое детей", — написал губернатор в телеграм-канале.
Развожаев добавил, что на лечении в больницах Москвы также находятся 22 человека: 12 детей и десять взрослых. По словам губернатора, медики оценивают состояние двух пациентов как стабильно тяжёлое, среди них есть один ребёнок. При этом 15 пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести, а пять пострадавших — в состоянии лёгкой степени тяжести.
Напомним, 23 июня ВСУ нанесли террористические удары по Севастополю американскими ракетами ATACMS. В результате погибло четыре человека и пострадало 153, 82 из которых были госпитализированы. 24 июня в Крыму и Севастополе был объявлен днём траура. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев позднее сообщил, что в городе усилили меры безопасности после атаки на пляж.
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