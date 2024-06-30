Названо число пострадавших, которые остаются в больницах Севастополя после атаки ВСУ 23 июня

В Севастополе в больницах находятся 22 пострадавших после ракетной атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ), которая произошла 23 июня. Среди пациентов — двое детей, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"На сегодняшнее утро в больницах Севастополя остаются 22 пациента, в том числе двое детей", — написал губернатор в телеграм-канале.

Развожаев добавил, что на лечении в больницах Москвы также находятся 22 человека: 12 детей и десять взрослых. По словам губернатора, медики оценивают состояние двух пациентов как стабильно тяжёлое, среди них есть один ребёнок. При этом 15 пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести, а пять пострадавших — в состоянии лёгкой степени тяжести.