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Регион
30 июня, 09:28

Названо число пострадавших, которые остаются в больницах Севастополя после атаки ВСУ 23 июня

Развожаев: В больницах Севастополя остаются 22 пациента после удара ВСУ по пляжу

В Севастополе в больницах находятся 22 пострадавших после ракетной атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ), которая произошла 23 июня. Среди пациентов — двое детей, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"На сегодняшнее утро в больницах Севастополя остаются 22 пациента, в том числе двое детей", — написал губернатор в телеграм-канале.

Развожаев добавил, что на лечении в больницах Москвы также находятся 22 человека: 12 детей и десять взрослых. По словам губернатора, медики оценивают состояние двух пациентов как стабильно тяжёлое, среди них есть один ребёнок. При этом 15 пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести, а пять пострадавших — в состоянии лёгкой степени тяжести.

Неразорвавшиеся после атаки ВСУ части ATACMS обезвредили на пляже Севастополя
Неразорвавшиеся после атаки ВСУ части ATACMS обезвредили на пляже Севастополя

Напомним, 23 июня ВСУ нанесли террористические удары по Севастополю американскими ракетами ATACMS. В результате погибло четыре человека и пострадало 153, 82 из которых были госпитализированы. 24 июня в Крыму и Севастополе был объявлен днём траура. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев позднее сообщил, что в городе усилили меры безопасности после атаки на пляж.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / NATALLIA B

Дарья Нарыкова
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